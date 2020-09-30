Датский клуб на своем официальном сайте объявил об обоюдном согласии по разрыву контракта с 26-летним хавбеком.

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"Сергей долго находился вне игры, поэтому тренер решил выбрать других игроков. В этой ситуации для обеих сторон наиболее разумно расторгнуть договор. Теперь Сергей может свободно трудоустроиться в другом месте. Желаем ему всьго лучшего до конца карьеры", – заявил технический директор Вайле Якоб Крюгер.

Добавим, что Гринь воспитывался в академии Шахтера, а в датский клуб перешел в январе 2019 года. В сезоне 2020/21 тренер Вайле лишь однажды выпускал украинца на поле, но результативными действиями он не отметился.

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