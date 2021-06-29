"Нужно понимать, какая глобальная идея у нас: мы выходим как фавориты – брать викингов за рога или выходим с мыслью, что 1/8 финала Евро для нас это и так очень крутое достижение.

"Сборная Швеции – десять Дольфов Лундгренов и Исак", – Вацко дал нетипичный прогноз на матч Евро-2020 против Украины

Команде нужно доказать, что Украина попала в плей-офф Евро-2020 не просто так и готова побеждать в важнейших матчах. Шведы не любят контролировать мяч. Наверное, мы будем больше держать мяч, больше играть с мячом", – приводит слова Вацко телеканал Футбол.

Напомним, сборная Швеции вышла в 1/8 финала Евро-2020 с первого места в группе, опередив по очкам Испанию, Словакию и Польшу. Уже сегодня, 29 июня, Украина встретится с национальной командой Швеции, матч начнется в 22:00 по киевскому времени.

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