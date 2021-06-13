"Я смотрю на эту игру с большой осторожностью. В первую очередь, нужно смотреть на нашу команду. Нидерланды – хорошая футбольная школа. Я думаю, что Де Лигт не потеря, если Нидерланды будут играть в три центральных защитника. У него хромает тайминг начала атаки.

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В матче против сборной Грузии здорово сыграл Блинд на позиции левого центрального защитника. Де Врей как центральный защитник – топовый. Тимбер, молодой футболист, который играет правого центрального защитника – тоже классный. Сборная Нидерландов начинает игру 5-3-2. Но переход с 5-3-2 на 4-3-3 – это одна замена. Например, играют впереди Вегхорст и Депай. Де Бур снимает Тимбера и выпускает Бергвейна. Тогда получается, что Депай – левый вингер, Вегхорст – центральный нападающий, Бергвейн – правый вингер. Тогда уже нужно реагировать Шевченко и тоже делать замены.

Мы сильнее на вратарской позиции. Сейчас де Бур делает ставку на Стекеленбурга. Но ему 38 лет, и он играет в Аяксе из-за дисквалификации Онана. Также Малиновский сильнее де Рона. Миколенко интересное сравнение с Вейндалдумом", – сказал Вацко в программе "Великий футбол".

Напомним, сборная Украины стартует на Евро-2020 уже сегодня, 13 июня, матчем с Нидерландами. Начало встречи в 22:00.

Нидерланды – Украина: анонс матча Евро-2020