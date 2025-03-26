"Я вам скажу, что в этой игре очень тяжело выбирать "Льва матча". Опять же, к самоотдаче команды, к желанию – вопросов нет. По крайней мере у меня. Есть вопросы к качеству игры в футбол. Большие вопросы. Потому что ни один из футболистов сборной не сыграл сильный матч. К сожалению.

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И поскольку "Лев матча" – это выбор субъективный, то я проголосовал бы за Егора Ярмолюка. Где-то авансом. Однозначно, учитывая, что это для него был дебютный матч в основном составе сборной Украины. И это был матч с очень сложной психологической нагрузкой. Я согласен с Сергеем Ребровым в том, что Ярмолюк показал, что готов конкурировать в национальной сборной.

Да, он много ошибался во втором тайме. Но, с другой стороны, разве не ошибались все? Абсолютно все. Например, я даже не припомню, когда в последний раз видел у Забарного столько ошибок в матче за сборную. Что мне понравилось в игре Ярмолюка? Несмотря на свой статус фактически дебютанта, он стремился играть в футбол. Возможно, даже больше всего в составе сборной Украины.

Если посмотреть отчет на Wyscout, то у Ярмолюка один из самых маленьких процентов брака в действиях среди игроков, которые вышли в основном составе сборной Украины – 35%. Только у Матвиенко меньше – 33%. У Ярмолюка 61% выигранных единоборств – и это также второй лучший показатель в команде после Забарного. У него две попытки дриблинга, обе удачные – это лучший показатель в команде. 13 потерь мяча, но при этом 11 возвратов – и это также лучший показатель в сборной Украины. 81% точных передач – второй лучший показатель в сборной после Сватка.

Я понимаю, что если смотреть на эти цифры вне контекста игры и не сравнивая с другими, они могут казаться не слишком впечатляющими. Но факт в том, что это действительно одни из лучших показателей в сборной Украины. Антифутбольной сборной Украины в тот вечер", – сказал Вацко на своем Youtube.

Напомним, что болельщики выбрали лучшим игроком матча с Бельгией Андрея Лунина.

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