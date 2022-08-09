"Компания Setanta выиграла тендер на приобретение телеправ на трансляцию матчей украинской Премьер-лиги. Не канал "Футбол", вылизывавший Ахметову, и не "плюсы", вылизывавшие Суркису.

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Setanta! Они из Грузии. И они выиграли честный тендер, участие в котором приняли крупнейшие сейчас игроки телевизионного футбольного и спортивного медиарынка. MEGOGO предложило 100 тысяч долларов на 16 клубов в год, Setanta дала общую сумму 3,2 миллиона долларов в год. Но при условии, что она не занимается продакшном, а будет получать готовую картинку от украинских партнеров.

Производство картинки украинские партнеры оценили в 1,6 миллиона долларов. Таким образом, клубы получат остальные 1,6 миллиона на всех. Делим на 16 – получаем 100 тысяч долларов на каждый клуб. Вычитаем 6%, которые идут в УАФ согласно договору передачи прав на УПЛ. Каждый клуб получает 94 тысяч долларов за телеправа на сезон 2022/23.

Получив это предложение, клубы собрались и проголосовали подавляющим большинством. Они приняли это предложение. Их устраивает 94 тысячи долларов в год. Другое дело, что в Украине, стране высокой демократии большинство голосов ничего не означает, когда сильным и влиятельным на это большинство голосов наср*тm. У нас так было постоянно в последние годы, в принципе.

В 2019 году каналы "Футбол" выиграли тендер на трансляцию 100% матчей УПЛ. Клубы тогда большинством голосов проголосовали за единый пул, но Динамо, Заря и затем СК Днепр-1 послали это большинство голосов… в сад. И подмахнули контракт с "плюсами". Демократия демократией, а у людей свое кино.

Суркис много интервью давал на эту тему, что предложили больше, что каналы "Футбол" – это "Гэббельс-ТВ". Сейчас "Геббельс-ТВ" уже нет, но та же Баба Яга снова против. Динамо, Заря и СК Днепр-1 не проголосовали за эту историю", – сказал Вацко в программе "Вацко Live".

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