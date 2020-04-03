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Вацко: Слышал, что Хоффенхайм предлагал Динамо 15 млн евро за Цыганкова

3 апреля 22:53 68 Читати українською
Вацко: Слышал, что Хоффенхайм предлагал Динамо 15 млн евро за Цыганкова
Виктор Цыганков / Сайт Динамо

Журналист Виктор Вацко поделился инсайдом об интересе к лидеру Динамо Виктору Цыганкову со стороны представителей топ-чемпионата.

"За Виктора предлагают серьезные деньги, я слышал разговоры о 15-20 млн евро. Слышал, что Хоффенхайм прошлым летом был готов заплатить за него 15 млн, не знаю – правда это или неправда.

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Мне кажется, что 15 млн за украинского футболиста, игрока клуба, выступающего в Лиге Европы – это не такие уж и маленькие деньги. Шахтер в свое время продал Ракицкого, потому что он закрывал место в стартовом составе для Матвиенко. Они получили 10 млн за 30-летнего игрока, который был сердцем этой команды. Ушел Ракицкий – получил шанс Матвиенко", – заявил Вацко в эфире Вацко Live.

Добавим, что Цыганков провел за Динамо 31 матч в текущем сезоне, отметившись 11 голами и 8 ассистами. Его контракт действует до 2023 года, цена за Transfermarkt – 20 млн евро.

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