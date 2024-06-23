"Мудрик – наиболее контроверсионный игрок сборной Украины. Смотрите в чем коллизия для Реброва. Мудрик – это наш самый быстрый игрок группы атаки среди всех футболистов в заявке. Цыганков еще очень быстрый, но он пока вне игры. Имея игрока с такой скоростью, было бы глупо не пробовать эту скорость использовать.

Вот сейчас – матч со Словакией, я себе конспект вел в течение матча. За 90 минут я отметил 8 хороших атак сборной Украины. В 6 из них непосредственное участие в них принимал Мудрик. Как ни крути, а на атаку Миша очень острый футболист. Когда он получает свободное пространство – это потенциально огромная опасность для соперника. В игре против сборной Румынии 7 попыток дриблинга, 6 удачных. Против Словакии 2 попытки дриблинга, обе удачные. В любом случае – это наибольшее количество в команде, и наивысшее качество. Другое дело, что совершенства этой остроте не хватает.

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Мне кажется, что Мудрик еще не всегда осознает, как сбалансировать скорость своих ног со скоростью мысли. Вот когда это к нему придет – это будет игрок на 100 миллионов евро. Эффективность – я вас понимаю: 25 матчей за сборную, 2 гола и 4 ассиста.

Но давайте посмотрим на эту ситуацию с другой стороны, какая у нас альтернатива. Ребров на Евро не взял ни одного игрока на позицию левого вингера даже с примерно похожим профайлом на Мудрика. Я думал, что Кабаев попадет в список из 26 игроков – не попал. Тогда думал может Ваната там попробуют – нет. Сейчас в матче против Словакии, когда Мудрика заменили – Судаков пошел налево. У нас Мудрик безальтернативный. Я считаю, что это проблема. Это проблема, что он хочет – бежит, не хочет – не бежит, куда хочет – туда и бежит.

Матч против Румынии смотрел и задавался вопросом: как можно с ним взаимодействовать? Как под него подстраиваться? Как понять логику его перемещений, особенно в ограниченном пространстве. Когда есть свободное пространство – тут все ясно: ран, Форрест, ран. А когда надо взаимодействовать, комбинировать – по-моему только Судаков, у него на космическом уровне понимание Мудрика.

Третий гол от румын, и действия Михаила в собственной штрафной – абсолютная расконцентрация. Но при этом он знает, что если бы он не сыграл – тренер поставит его на следующий матч, потому что у тренера вариантов больше нет. После этого возвращаемся к тому, с чего начинали эту тему: а как его посадишь, если он быстрый и острый? После чего идет "да, а толку от этой скорости и остроты, если она ничем не заканчивается?" и так по кругу", – поделился Вацко в программе Вацко on Air.

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