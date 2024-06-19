"Это был позор! Понимаете, сейчас можно много чего рассказывать: тактика, контроль мяча, перемещения, двоечки-тройки, еще какую-то модную научную х**ню современного футбола, но факт же в другом – сильнейшее поколение в истории украинского футбола обоср*лось. Давайте будем говорить прямо в своем первом матче на Евро-2024.

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300 миллионов, 150 миллионов, 100 миллионов, 70 миллионов, 50 миллионов. Давайте президенты, менеджеры, агенты, давайте фантазируйте в оценке своих игроков, а их обыграли дед из чемпионата Саудовской Аравии, пацан из Серии Б и запасной аутсайдера Ла Лиги. Рассказывайте, самое сильное поколение, лучшая сборная истории, игроки топ-чемпионатов, дойдут до полуфинала – вперед, давайте рассказывать", – сказал Вацко в программе Вацко on Air.

Напомним, сборная Украины была разбита Румынией (0:3) в первом туре группового этапа Евро-2024. Шанс реабилитироваться в глазах болельщиков будет уже 21 июня в игре со Словакией, начало в 16:00.

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