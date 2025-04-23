Журналист и комментатор Виктор Вацко удивлен тем, что тренер Шахтера Марино Пушич после поражения от Колоса (2:4) сводит все проблемы только к судейским ошибкам.

"Шахтер проиграл Колосу, а Пушич о судействе говорит. Такое ощущение, что в него Луческу вселился. Вам четыре забивает команда, которая борется за выживание, а вам арбитры игру проиграли?

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У вас половина команды стоит 10+ миллионов, а вам арбитры игру проиграли? Это смешно", – сказал Вацко в эфире своего YouTube канала.

Шахтер в турнирной таблице УПЛ отстает от Динамо на 10 очков. Эти команды встретятся между собой 27 апреля – начало в 18:00.

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