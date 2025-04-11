"Я заранее говорю, нравится это кому-то или не нравится, если какого-то футболиста в будущем вызовут в сборную Украины, а он откажется, для меня лично это красная линия. И мне абсолютно безразлично, кто у него в футболе покровитель. А почему же сейчас так всполошились, почему Мельгоса начал расследования какие-то там проводить? Потому что в том письме из Байера черным по белому написано, что именно Унаи Мельгоса пообещал Артему Степанову вызов в сборную Украины U-21, а потом переиграл историю и сказал, что играть тот будет за U-20, тренироваться с U-21 и играть за U-20.

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Я на прошлой неделе разговаривал с человеком приближенным к семье Степановых. Мне интересно было узнать, о каком там рукоприкладстве начали информацию распространять наши блогеры, потому что действительно рукоприкладство – это серьезно. Если там кто-то из тренеров ударил ребенка, я считаю, что это серьезно, я считаю, что за это надо наказывать.

Понятно, там на меня семья Степановых обижена, я это понимаю и принимаю, я наверное, на их месте, также, на такого как я, обиделся бы. Но касаемо молодежной сборной Украины правда же в чем заключается? Мне также сказали, что рукоприкладства никакого не было", – поделился Вацко в последнем выпуске ВацкоOnAir.

Ранее сообщалось, что главной причиной решения Степанова не приезжать в расположение сборной Украины U-20 стали напряженные отношения с тренерским штабом команды. В частности, ситуацию обострило критическое интервью одного из представителей коучей, которое не понравилось семье Степанова. Также была информация, что к нападающему применил рукоприкладство один из тренеров молодежной сборной.

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