Вацко раскритиковал трансферную политику Динамо

Известный украинский журналист и комментатор Виктор Вацко назвал компонент, на который киевлянам стоит обратить внимание.

"У Динамо пока не работает система своевременной продажи футболистов и подготовки замены этим игрокам в первой команде. Возьмем один простой пример – Ярмоленко. В свое время он не перешел в Эвертон или Сток Сити, остался в Динамо и помог команде выйти в Лигу чемпионов.

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Игорь Суркис посчитал, что таким образом Ярмоленко заработал для клуба 25 млн, и в следующем году он был продан за эту сумму в Боруссию Д. Такая математика имеет право на существование. С другой стороны я считаю, что Цыганков мог раньше стартовать в первой команде. Но тогда Ярмоленко закрывал ему дорогу. Так же, как сейчас Цыганков закрывает дорогу Цитаишвили", – рассказал журналист в эфире Вацко Live.

Напомним, на момент остановки чемпионата Украины Динамо занимало 3 место в турнирной таблице, находясь на пределами зоны Лиги чемпионов.

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