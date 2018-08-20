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Вацко: Пусть Аякс боится Динамо, киевлянам не нужно переживать

11:20 101 Читати українською
Вацко: Пусть Аякс боится Динамо, киевлянам не нужно переживать
Виктор Вацко / Instagram

Известный футбольный комментатор Виктор Вацко поделился ожиданиями от матча между Аяксом и Динамо в 4-м раунде квалификации Лиги чемпионов.

"Аякс – серьезный фаворит в матче против Динамо. Я получил удовольствие от индивидуальных действий футболистов Аякса в матче против Стандарта. У них очень сильная линия атаки.

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Однако пусть Аякс боится Динамо, киевлянам не нужно переживать. Мне кажется, что Аякс – удобный соперник для Динамо, потому что киевляне – закрытая команда, которая жалит на контратаках, такой подбор исполнителей у Хацкевича. Динамовцы практически не пропускают", – сказал Вацко в эфире телеканала Футбол.

Напомним, первый матч между Аяксом и Динамо состоится 22 августа, начало в 22:00.

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Лига чемпионовКвалиф. раунд, плей-офф, первые матчи

Аякс - Динамо Киев: Среда 22 августа 2018

Аякс
до матча
2
дн
:
9
час
:
40
мин
Динамо Киев
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Динамо Киев Динамо Киев Аякс - Динамо Киев Лига чемпионов Виктор Вацко
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