Вацко: Пусть Аякс боится Динамо, киевлянам не нужно переживать

Известный футбольный комментатор Виктор Вацко поделился ожиданиями от матча между Аяксом и Динамо в 4-м раунде квалификации Лиги чемпионов.

"Аякс – серьезный фаворит в матче против Динамо. Я получил удовольствие от индивидуальных действий футболистов Аякса в матче против Стандарта. У них очень сильная линия атаки.

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Однако пусть Аякс боится Динамо, киевлянам не нужно переживать. Мне кажется, что Аякс – удобный соперник для Динамо, потому что киевляне – закрытая команда, которая жалит на контратаках, такой подбор исполнителей у Хацкевича. Динамовцы практически не пропускают", – сказал Вацко в эфире телеканала Футбол.

Напомним, первый матч между Аяксом и Динамо состоится 22 августа, начало в 22:00.

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