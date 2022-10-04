Вацко пролил свет на планы Шевченко стать президентом УАФ
Комментатор Виктор Вацко рассказал, планирует ли Андрей Шевченко стать президентом Украинской ассоциации футбола.
"От нескольких людей, не связанных между собой, которые общаются с Андреем Шевченко, я слышал, что он не горит желания возглавить УАФ. На данный момент ситуация такая", – рассказал Вацко в программе Вацко on Air.
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Ранее журналист Михаил Спиваковский сообщал об обратной информации, мол, Шевченко горит желанием возглавить УАФ, а одной из причин является якобы замороженный конфликт с Андреем Павелко.
Интересно, что кандидатуры на пост президента УАФ, кроме Павелко, так и не выдвигались.
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