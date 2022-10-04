"От нескольких людей, не связанных между собой, которые общаются с Андреем Шевченко, я слышал, что он не горит желания возглавить УАФ. На данный момент ситуация такая", – рассказал Вацко в программе Вацко on Air.

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Ранее журналист Михаил Спиваковский сообщал об обратной информации, мол, Шевченко горит желанием возглавить УАФ, а одной из причин является якобы замороженный конфликт с Андреем Павелко.

Интересно, что кандидатуры на пост президента УАФ, кроме Павелко, так и не выдвигались.

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