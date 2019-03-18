Вацко прокомментировал натурализацию Мораеса

Известный украинский комментатор Виктор Вацко поделился мнением о натурализации игроков в сборную Украины.

"Если иностранец, не нарушая действующего законодательства Украины, получает украинское гражданство, он, согласно этому же законодательству, становится гражданином Украины. Правда же? Поэтому он получает право выступления за национальную сборную Украины. Словосочетание "право выступления" отнюдь не равна словосочетанию "обязательно будет играть". Иностранец просто становится еще одной опцией для выбора тренерского штаба. Не более.

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Если он сильнее на своей позиции, он играет. Если на этой позиции сильнее есть другой футболист с украинским паспортом, играть этот футболист. Обычная для спорта конкурентная среда, к которой те, кто стремятся высших достижений, привыкают с детства.

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На мой взгляд, пусть лучше у Андрея Шевченко на позицию центрфорварда будет ВЫБОР из Яремчука, Мораеса, Кравца, Зозули, Селезнева, Беседина, Борячука, которые находятся в прекрасной форме, нетравмированных, со стабильной игровой практикой в своих клубах и регулярными забитыми мячами, чем продолжатся ситуации, с которыми наш тренерский штаб перманентно сталкивался в последнее время в вопросе центрфорварда для сборной Украины.

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Простой пример из жизни: натурализация бразильца Марлоса выбила из стартового состава Украинской Ярмоленко? А сейчас, когда Ярмоленко травмирован, не станет ли Марлос крайне важной боевой единицей для нашей сборной? Можно ли считать, что Марлос закрывает путь в сборную Цыганкову, если осенью в Лиге наций Виктор становился сильным джокером для нашей сборной, серьезно усиливая игру после выходов на замену (а замены для усиления игры – это тоже очень важная часть футбола, и для их выполнения тоже нужны игроки соответствующего уровня)?

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Не здорово ли, когда у главного тренера сборной Украины, есть выбор из двух сильных игроков на одну очень энергозатратную позицию в условиях, когда приходится проводить сверхответственные матчи через два дня на третий? На мой взгляд, это риторические вопросы...

Мораесу желаю успеха в сборной Украины. Как и абсолютно каждому футболисту, который защищает цвета главной команды НАШЕЙ страны! ", – написал Вацко в своем Facebook.