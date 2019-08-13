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Вацко признался, что Дыминский предлагал ему вернуться в Карпаты

21:14 101 Читати українською
Вацко признался, что Дыминский предлагал ему вернуться в Карпаты
Виктор Вацко / Фото ФК Карпаты

Известный украинский комментатор Виктор Вацко мог получить руководящую должность во львовском клубе.

"Меня приглашали вернуться в Карпаты, я с Дыминским встречался. За несколько месяцев до того случая, что с ним произошел (ДТП в 2017-м, после которой президент Карпат покинул Украину – прим.). Он предлагал должность.

"Я не могу сказать, что он мудак", – Вацко поделился мнением о Леоненко

Самый больший вывод, который я сделал в истории с Карпатами: если ты заходишь в клуб на должность какую-то плюс-минус руководящую, ты должен заходить со своей командой, вам должны доверять и не мешать", – сказал Вацко в программе"Бомбардир".

Напомним, Виктор Вацко уже работал в Карпатах с августа 2012 года по июль 2013-го. Он отвечал за селекционную и трансферную деятельность во львовском клубе.

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Карпаты Карпаты Виктор Вацко Петр Дыминский
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