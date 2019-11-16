Вацко потроллил сборную России после разгрома от Бельгии

Тренер России Станислав Черчесов / Фото из открытых источников

Известный украинский комментатор Виктор Вацко остался доволен результатом матча Россия – Бельгия.

Сборная России крупно уступила бельгийцам (1:4), несмотря на это, хозяева смогли пробиться в финальную часть Евро-2020.

Пластун – о войне на Донбассе: Мне жаль погибших как и со стороны Украины, так и из России

"А за 1:4 дома от Бельгии дают титул чемпионов Европы?" – задал справедливый вопрос Вацко в twitter.

Напомним, ранее игроки сборной России хвастались, что им по силам выиграть Евро-2020.

Напомним, национальная команда Украины также досрочно гарантировала себе выход в финальную часть турнира.

Братья Азары нокаутировали Россию в матче отбора на Евро-2020, Словения с Вербичем цепляется за призрачный шанс