toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Евро-2020
СЕРБИЯ - УКРАИНА СБОРНАЯ УКРАИНЫ ЕВРО-2020

Вацко потроллил сборную России после разгрома от Бельгии

16 ноября 23:14 183 Читати українською
Вацко потроллил сборную России после разгрома от Бельгии
Тренер России Станислав Черчесов / Фото из открытых источников

Известный украинский комментатор Виктор Вацко остался доволен результатом матча Россия – Бельгия.

 

Сборная России крупно уступила бельгийцам (1:4), несмотря на это, хозяева смогли пробиться в финальную часть Евро-2020.

Пластун – о войне на Донбассе: Мне жаль погибших как и со стороны Украины, так и из России

"А за 1:4 дома от Бельгии дают титул чемпионов Европы?" – задал справедливый вопрос Вацко в twitter.

Напомним, ранее игроки сборной России хвастались, что им по силам выиграть Евро-2020.

Напомним, национальная команда Украины также досрочно гарантировала себе выход в финальную часть турнира.

Братья Азары нокаутировали Россию в матче отбора на Евро-2020, Словения с Вербичем цепляется за призрачный шанс

blog_ava
Эсеола откровенно высказался о сборной Украины
16 ноября
808
Теги
Евро-2020 Россия - Бельгия Россия Россия Виктор Вацко
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
15
час
:
8
мин
Сербия
16:00
Украина
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук