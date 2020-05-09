Вацко порыбачил в Донецкой области и похвастался роскошными трофеями – фанаты будут в восторге

Известный журналист Виктор Вацко отчитался об удивительно удачной поездке на рыбалку.

На этот раз бывший комментатор телеканалов "Футбол", который является ярым поклонником рыбалки, выбрал Марьевское водохранилище, расположенное в Донецкой области. Рыбалка оказалась успешной – по словам Вацко, он наконец побил собственный рекорд, поймав амура весом 8,9 кг. Рекорд держался почти 10 лет.

Вукоевич арестован – легенда Динамо угрожал убить жену, ее сестру и маму

"В итоге: 21 рыба, 148 кг, средний вес 7 кг и трое суток отдыха на свежем воздухе под пение птиц и крики фазанов на крутезном водоеме, на которую хочется возвращаться еще и еще", – написал Вацко в Facebook.

Напомним, после ухода из телеканалов "Футбол" журналист сосредоточился на собственном проекте в Youtube.

Вместо витаминов выпил виагру – как форвард, которого вытеснил Шевченко, "стал самым быстрым с тремя ногами"