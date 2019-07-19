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Вацко покинул ТК Футбол 1/2 – Денисов назвал причину

12:05 377 Читати українською
Вацко покинул ТК Футбол 1/2 – Денисов назвал причину
Виктор Вацко / Фото ТК Футбол

Известный украинский комментатор Виктор Вацко прекратил сотрудничество с телеканалами Футбол 1/2.

Украинские болельщики больше не услышат культовый голос Виктора Вацко на ТК Футбол 1/2. О прекращении сотрудничества сообщил главный директор телеканалов Александр Денисов в Instagram.

"Если Динамо выберет Цыганыка, то мы пригласим его на "Футбол 1/2" для работы на их матчах", – Денисов

"Виктор Вацко покидает телеканалы Футбол, он принял решение полностью сосредоточиться на собственных проектах. Витя, я благодарен тебе за все, ты сделал весомый вклад в развитие каналов Футбол. Мы проработали бок о бок много лет, и я с уверенностью могу сказать – это было незабываемое время.

Я не думаю, что стоит говорить что-то о прощании, мы остаемся рядом, и мало ли что там в будущем может случиться. В любом случае, я верю, что у тебя все получится. До свиданья, друг", – написал Денисов.

Стоит отметить, что Вацко работал на ТК Футбол около 10 лет. Также комментатор остается ведущим своей авторской программы "Вацко Live".

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Друзья, Виктор Вацко покидает телеканалы Футбол, он принял решение полностью сосредоточиться на собственных проектах. Витя, я благодарен тебе за всё, ты внёс весомый вклад в развитие каналов Футбол. @v.vatsko , мы проработали плечом к плечу много лет, и я с уверенностью могу сказать - это было незабываемое время! Я не думаю, что стоит говорить что-то о прощании, мы остаёмся рядом, да и мало ли, что там в будущем. В любом случае, я верю, что у тебя все получится. До свидания, Друг! #footballuatv #великийфутбол

Допис, поширений Александр Денисов (@alexander_denysov_)

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Футбол 2 Виктор Вацко Александр Денисов Футбол 1
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