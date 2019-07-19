Вацко покинул ТК Футбол 1/2 – Денисов назвал причину

Известный украинский комментатор Виктор Вацко прекратил сотрудничество с телеканалами Футбол 1/2.

Украинские болельщики больше не услышат культовый голос Виктора Вацко на ТК Футбол 1/2. О прекращении сотрудничества сообщил главный директор телеканалов Александр Денисов в Instagram.

"Если Динамо выберет Цыганыка, то мы пригласим его на "Футбол 1/2" для работы на их матчах", – Денисов

"Виктор Вацко покидает телеканалы Футбол, он принял решение полностью сосредоточиться на собственных проектах. Витя, я благодарен тебе за все, ты сделал весомый вклад в развитие каналов Футбол. Мы проработали бок о бок много лет, и я с уверенностью могу сказать – это было незабываемое время.

Я не думаю, что стоит говорить что-то о прощании, мы остаемся рядом, и мало ли что там в будущем может случиться. В любом случае, я верю, что у тебя все получится. До свиданья, друг", – написал Денисов.

Стоит отметить, что Вацко работал на ТК Футбол около 10 лет. Также комментатор остается ведущим своей авторской программы "Вацко Live".

"Як міг простий пацан із Лєвандовки думати, що він буде коментатором? Де я, а де телевізор?" Найкращі цитати Віктора Вацка