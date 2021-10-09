Известный украинский комментатор Виктор Вацко не забывает о своем хобби, которое приносит ему солидные трофеи.

Вацко в своем Instagram продемонстрировал огромного карпа, которого выловил на осенней рыбалки.

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"Закрытие сезона 2021. Всего три выезда за год – это мало. Но все были интересными, небанальными, результативными и в хорошей компании", – подписал фотографию Вацко.

К слову, Виктор вернулся в комментаторской работы осенью 2020 года после длительного перерыва. Вацко попробовал свои силы на YouTube, запустив канал Вацко Live.

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