"Я в юности серьезно занимался футболом во львовской СДЮШОР №4 и после каждой игры наш тренер заполнял специальный бланк, и там была графа с оценками. И он всегда, как бы кто не сыграл, ставил двойки и тройки, и те кто не играл, получали пятерки, потому что к ним никаких претензий по игре не было.

Румыния – Украина: болельщики выбрали утешительно-утешительного "Льва матча"

Я очень люблю игроков сборной Украины, с большинством знаком, общаюсь, но без обид, тут такой случай, что лучшими были те, кто не выходил на поле. Я бы никому статуэтку не отдал. Никто в игре с Румынией не показал футбол "Льва матча", – поделился Вацко в программе Вацко on Air.

Напомним, что награда "Лев матча" за матч Румыния – Украина досталась Михаилу Мудрику – за вингера Челси проголосовали 20% болельщиков.

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