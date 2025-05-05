"Время показывает, что Игорь Суркис где-то совершил ошибку, не продав Бражка в Вулверхэмптон. 22 млн евро даже с платежами, разбитыми на 4 года – это как ни крути лучше, чем ничего. Если даже я, простой болельщик, знал зимой во время подготовки к сезону, когда Володя Бражко имел проблемы с травмой, он не тренировался и не работал в команде.

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Долетала до меня информация, что Александр Шовковский очень доволен тем, как выглядит на тренировках и в контрольных матчах Николай Михайленко. Шовковский очень доволен был Михайленко еще во время подготовки. И в принципе, он на Михайленко рассчитывал как на основного опорного полузащитника на весеннюю часть сезона, как минимум на начало весенней части сезона.

Дальше уже сезон показал, что в принципе Шовковский не прогадал. И сезон показывает, что Михайленко своим футболом полностью устраивает главного тренера киевского Динамо. Михайленко сейчас стал основным игроком Динамо на позиции шестого номера. Михайленко, а не Бражко, который восстановился после травмы.

Бражко выпал из состава национальной сборной. И для Володи сейчас только один классный шанс снова показать в Европе, что он футболист высокого уровня, а он футболист высокого уровня. Для Володи сейчас очень важно сыграть сильно на молодежном чемпионате Европы", – поделился Вацко в программе Вацко on Air.

Напомним, в последние дни зимнего трансферного окна английский Вулверхэмптон был заинтересован в подписании Владимира Бражко. "Волки" были готовы заплатить 20 млн евро, однако Динамо отклонило предложение. Хавбек даже устроил демарш, удалив все фото в форме столичного клуба, но впоследствии опомнился и вернул несколько фотографий в свой Instagram.

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