"Предварительное согласие я дал, но как это бывает с эмоциональными решениями – очень хотел не расставаться с работой комментатора, а о "политичности" этой истории не подумал. Позже все обдумал и отказался.

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Дело в том, что я последовательно выступал за единый пул – не потому, что я в нем или вне его, а потому, что считаю это правильным путем развития любой лиги. И если после этого я комментирую матч вне пула, то это было бы нарушением моего видения этой ситуации. Поэтому поблагодарил за предложение, извинился, отказался. Но это было тогда, когда телепул еще не существовал. Сейчас, я так понимаю, де-факто пула уже нет", – заметил Вацко в интервью "Український футбол".

Напомним, в начале сезона в УПЛ разразился скандал вокруг телепула. Большинство клубов было за трансляции на Setanta Sports, но Динамо, Заря, СК Днепр-1, Металлист и Рух отказались от этого, выбрав трансляции на телеканалах холдинга "1+1".

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