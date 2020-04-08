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Вацко объяснил, почему Леднев не сможет попасть в сборную Украины в ближайшее время

12:18 64 Читати українською
Вацко объяснил, почему Леднев не сможет попасть в сборную Украины в ближайшее время
Богдан Лєднєв / фото: Д. Руденко

Известный комментатор и журналист Виктор Вацко прокомментировал перспективы хавбека Зари Богдана Леднева в сборной Украины.

"На какой позиции вы видите Леднева в национальной сборной? В Заре он очень сильно выглядит на позиции "десятки", под нападающим.

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В сборной Украины нет такой позиции, в национальной команды схема игры немного другая. Хотя тренерский штаб "сине-желтых" демонстрирует определенную тактическую гибкость, как, например, в матчах с Португалией и Сербией. Но, пока что для Леднева нет позиции в этой сборной, хотя футболист он очень крутой", – поделился Вацко в эфире программы Цыганык Live.

К слову, в нынешнем сезоне УПЛ Леднев провел 21 матч, в которых отметился 11-ю голами и тремя ассистами.

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Теги
Заря Заря Украина Украина Виктор Вацко Богдан Леднев Богдан Леднев
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