Вацко объяснил, почему коронавирус не причинит серьезного ущерба украинским клубам

Известный комментатор и журналист Виктор Вацко убежден, что европейские клубы пострадают от коронавируса гораздо больше, чем украинские.

"Бельгийцы уже оценили, какие потери понесут клубы. Там все завязано на спонсорских контрактах и маркетинга. Все это просядет, так проседает бизнес в целом. Им сейчас не до футбола будет. Примерно на 60% прогнозируется падение доходов в бельгийском футболе. Этот сезон будет доигрывать без зрителей.

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Для УПЛ это не проблема, здесь за 10 гривен 50 человек на футбол приходят, или бесплатно. В Европе же клубы зарабатывают на билетах миллионы. Футбольный рынок изменится. Румменигге из Баварии сказал, что трансферов за 100 млн мы не увидим, сейчас 20 млн будет много", – поделился Вацко во время программы Цыганык – Вацко Live.

Напомним, пандемия коронавируса стала причиной остановки всех спортивных соревнований на неопределенный срок.

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