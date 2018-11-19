Вацко: Никто не помнит, что Блохин проигрывал все спарринги перед отбором на ЧМ-2006

Футбольный эксперт и комментатор Виктор Вацко вспомнил эпоху Олега Блохина на посту главного тренера сборной Украины.

"Хорошо, что у нас появился тренер, который начал смело варьировать тактикой и составом. Мне такое нравится больше, чем победа команды Фоменко в товарищеском матче над Уэльсом, когда была проведена только одна замена. Даже такое поражение позволит тренерскому штабу сделать нужные выводы.

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Возможно, это была подготовка к матчам с топ-сборными. Никто из наших центральных защитников не имеет опыта игры в три защитника. Очень напрашивается в такую схему Ярослав Ракицкий, который умеет начинать атаки. В матче против Словакии хватало проблем с точки зрения организации игры. Сборная Украины часто позиционно не успевала за соперником. Но это был матч без особого турнирного значения.

А главный тренер сборной должен решать самые важные турнирные задачи. Пускай Андрей Шевченко проиграет все контрольные матчи, но выведет команду на Евро. Олег Блохин проигрывал все товарищеские матчи перед квалификацией на Чемпионат мира, но никто этого не помнит, потому что он выполнил главную задачу", – цитирует Вацко сайт каналов Футбол 1 о Футбол 2.

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