"В этой ситуации было два человека – это я и Витя Вацко. Полтора года назад Вацко ушел, сославшись на то, что он морально устал, ему трудно и дальше он будет развиваться в YouTube. Мы расстались друзьями, хотя общались гораздо меньше. Я на телевидении со своими делами, Витя – со своими "гастролями" на YouTube.

Прошло полтора года. Виктор мне написал: "Если я интересен тебе как профессионал – я хочу вернуться на каналы Футбол". Я ответил: "Никогда не сомневался в твоих профессиональных качествах, но ты же ушел". Это нормальная жизненная история. Это история возвращения в семью.

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Мы встречались дважды. Во время першой беседы в основном говорил Виктор. Он сказал, что уход – большая ошибка в его жизни. Он сказал, что потерял больше, чем комментарий матчей, работу на канале. Он лишился коллектива и атмосферы. И он мечтает о том, чтобы вернуться. Он не видит для себя никаких поощрений, премиумных вариантов с точки зрения матчей, финансовых условий. Он просто хочет вернуться и ему реально плохо. Я не сомневался, что Виктор говорил искренне. Я видел в его глазах большую боль. Для меня это был знак.

В этот понедельник состоялась вторая встреча. Он подтвердил, что готов комментировать клубы из второй части турнирной таблицы УПЛ, не самые значимые матчи УЕФА и т.д. Более того, Виктору интересно сделать проект на YouTube для каналов Футбол. Когда я сказал, что завтра надо комментировать матч Шахтер – Интер, Витя был шокирован. Он реально не был готов к этому.

Финансовые истории, которые насочиняли в интернете, о каких-то 10000, 5000 – это полная чушь, которая не соответствует действительности. Нет никаких фантастических и особых условий. Вацко возвращается на каналы Футбол и уже работает ежедневно. Это не значит, что Столярчук потерял матчи сборной Украины или Круторогов останется без матчей Шахтера. Все будет в абсолютной гармонии.

Кстати, вчера я прочитал дикую чушь об истории Вацко и Megogo. Я позвонил Виктору и попросил объяснить ситуацию. Он сказал, что никаких предметных переговоров с Megogo не было. Они предложили и попросили его назвать свои условия. Он, говорит, даже условия не назвал. Просто не хотел идти на Megogo", – рассказал Денисов в эфире программы Денисов TIME.

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