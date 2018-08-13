toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Лига чемпионов
ТРАНСФЕРЫ АНДРЕЙ ЯРМОЛЕНКО ДИНАМО КИЕВ - СЛАВИЯ ПРАГА ЛИГА ЧЕМПИОНОВ

Вацко: Не думаю, что Динамо сильнее Славии

08:40 81 Читати українською
Вацко: Не думаю, что Динамо сильнее Славии
Славія – Динамо / Фото Футбол 24

Известный футбольный комментатор Виктор Вацко высказался о противостояни между Динамо и Славией в квалификации Лиги чемпионов.

"Динамо в этом туре не играло, Славия победила Младу со счетом 1:0. Киевляне спокойно готовятся к матчу. Проиграют – тогда можно устраивать истерики. Сейчас это все расшатывать – не вижу смысла.

Динамо – Славия: чехи рекомендуют своим фанатам не передвигаться по Киеву в клубной символике

Это две равные команды, но гол на выезде дает небольшое преимущество Динамо. Мы сейчас не та страна, где играют Неймар с Коутинью против какой-то Андорры.

Не думаю, что киевляне сильнее Славии. В первом матче Бойко спас там, где мог. Это равные команды.

В группе атаки Динамо не хватает игроков. Беседин и Вербич в Чехии сыграли слабо. Артем много двигается и работает однако он не может постоянно играть в таком ключе каждый матч" – рассказал Вацко в эфире телеканала Футбол.

Напомним, матч Динамо – Славия состоится в Киеве 14 августа, начало в 19:30. В первом поединке команды сыграли вничью – 1:1.

Морозюк: Славия играет в необычный футбол, какой-то британский

Лига чемпионов3-й квалиф. раунд, ответные матчи

Динамо Киев - Славия Прага: Вторник 14 августа 2018

Динамо Киев
до матча
1
дн
:
10
час
:
4
мин
Славия Прага
перейти к матчу турнирная таблица матчи
Теги
Динамо Киев Динамо Киев Лига чемпионов Виктор Вацко Славия Прага Славия Прага Динамо Киев - Славия Прага
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
дн
:
9
час
:
34
мин
Прогресс
19:00
Уфа
Угадай исход матча

Новости

Все новости
Все новости
Чемпионат мира 2018
Залиште відгук