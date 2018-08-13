Вацко: Не думаю, что Динамо сильнее Славии

Известный футбольный комментатор Виктор Вацко высказался о противостояни между Динамо и Славией в квалификации Лиги чемпионов.

"Динамо в этом туре не играло, Славия победила Младу со счетом 1:0. Киевляне спокойно готовятся к матчу. Проиграют – тогда можно устраивать истерики. Сейчас это все расшатывать – не вижу смысла.

Динамо – Славия: чехи рекомендуют своим фанатам не передвигаться по Киеву в клубной символике

Это две равные команды, но гол на выезде дает небольшое преимущество Динамо. Мы сейчас не та страна, где играют Неймар с Коутинью против какой-то Андорры.

Не думаю, что киевляне сильнее Славии. В первом матче Бойко спас там, где мог. Это равные команды.

В группе атаки Динамо не хватает игроков. Беседин и Вербич в Чехии сыграли слабо. Артем много двигается и работает однако он не может постоянно играть в таком ключе каждый матч" – рассказал Вацко в эфире телеканала Футбол.

Напомним, матч Динамо – Славия состоится в Киеве 14 августа, начало в 19:30. В первом поединке команды сыграли вничью – 1:1.

Морозюк: Славия играет в необычный футбол, какой-то британский