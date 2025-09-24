"Супряга же очень долго был в Динамо Киев. Ему давали 154 тысячи шансов. Его же видели в тренировочном процессе, его в играх видели. Ну, не потянул Влад уровень киевского Динамо. Так бывает. Травмы, конечно, травмы сделали свое дело.

Супряга попал в символическую сборную тура УПЛ – отсутствие игроков Динамо и доминация Карпат

Давайте я так скажу: не может ни в Динамо, ни в Шахтере на что-то рассчитывать центрфорвард, который 5 лет не может забить гол. Ну такая правда футбола. Я к Супряге, поверьте, очень хорошо отношусь. Я вам честно скажу, я очень обрадовался сейчас его голу за Эпицентр в ворота Кривбасса. И очень жаль мне, что травма эта произошла. Этот вывих локтевого сустава. Слава Богу, что не перелом.

Я очень надеюсь, что Сергей Нагорняк в Эпицентре реанимирует карьеру Супряги в украинском футболе. Но еще раз, ну, есть разница. Эпицентр и Динамо Киев. Есть разница вообще во всем. Она кардинальная, она колоссальная", – поделился Вацко в программе Вацко On Air.

Напомним, в матче между Эпицентром и Кривбассом Супряга отметился своим первым голом почти за 5 лет и сразу же травмировался.

Кубок Украины: сенсационный вылет Черноморца от аматоров в серии пенальти, Ингулец в большинстве разбил Подолье