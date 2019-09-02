Вацко назвал преимущества трансфера Коноплянки в Шахтер

Известный украинский комментатор Виктор Вацко убежден, что Шахтер только выиграет от подписания вингера Шальке Евгения Коноплянки.

"С Коноплянкой в составе Шахтер получит сильного футболиста с украинским паспортом. Что очень важно, чтобы не волноваться из-за лимита на легионеров.

Коноплянка перешел в Шахтер

Дополнительный игрок с украинским паспортом на позицию, которую в Шахтере преимущественно занимали иностранцы, откроет для клуба дополнительные опции на трансферном рынке. Например, возможность пригласить сильного иностранного центрального защитника", – написал Вацко в twitter.

Напомним, донецкий клуб объявил о подписании вингера Шальке и сборной Украины Евгения Коноплянки.

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