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Вацко назвал преимущества трансфера Коноплянки в Шахтер

19:50 474 Читати українською
Вацко назвал преимущества трансфера Коноплянки в Шахтер
Евгений Коноплянка / Фото ФК Шальке

Известный украинский комментатор Виктор Вацко убежден, что Шахтер только выиграет от подписания вингера Шальке Евгения Коноплянки.

"С Коноплянкой в составе Шахтер получит сильного футболиста с украинским паспортом. Что очень важно, чтобы не волноваться из-за лимита на легионеров.

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Дополнительный игрок с украинским паспортом на позицию, которую в Шахтере преимущественно занимали иностранцы, откроет для клуба дополнительные опции на трансферном рынке. Например, возможность пригласить сильного иностранного центрального защитника", – написал Вацко в twitter.

Напомним, донецкий клуб объявил о подписании вингера Шальке и сборной Украины Евгения Коноплянки.

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Теги
Евгений Коноплянка Евгений Коноплянка Шахтер Шахтер Трансферы Шахтера Трансферы Виктор Вацко Украинцы за рубежом
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