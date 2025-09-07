"Вы знаете горбыль, который сейчас был недавно? Когда я рассказал об обысках дома у ассистента Мельгосы Кирилла Мазура, мне в УАФ четко дали понять: ты давай там не путай, неправильно Мазура называть ассистентом Мельгосы. И сам Мельгоса – так мне сказали – не считает его ассистентом, он считает его прежде всего переводчиком. И что официальная должность Мазура в УАФ – это менеджер по аналитическому обеспечению.

"Продолжается работа компетентных органов": в УАФ отреагировали на обыски СБУ у ассистента тренера сборной Украины

Но, господа в УАФ, у меня вопрос тогда к вам. Как вы относитесь к тому, как он сам себя позиционирует в публичной плоскости, выступая среди своих друзей, однопассовцев? Там же, если кто не знал, соведущий также работает на эту структуру просветителя украинского футбола – тихо, на мышь, но не за бесплатно.

Даже непосредственно от пассовцев есть утечка информации, но то такое. Transfermarkt дальше смотрим. Ну, не сам же по себе Transfermarkt в профайле Кирилла Мазура написал "assistant manager"? Не сами же они это придумали, правильно?

Знаете, почему такое позиционирование? Я вам объясню. Это для CV. Потому что одно дело, когда ты переводчик в молодежной сборной Украины, а другое дело, где ты работал. "Я был ассистентом главного тренера молодежной сборной Украины". Хорошие понты дороже денег. Время идет – ничего не меняется", – сказал Вацко в эфире своего YouTube-канала.

Ранее Виктор Вацко сообщил, что СБУ провела обыски дома у ассистента Унаи Мельгосы по молодежной сборной Кирилла Мазура. Также в деле фигурирует ассистент Сергея Реброва Глеб Платов.

Украина разгромила Литву в первом матче отбора на Евро-2027 U-21 – обновленная молодежка забила четыре гола за тайм