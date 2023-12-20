"Степаненко 34 года, но сейчас никто не может продублировать его качества в команде. Контракт Тараса завершается летом, и, как по мне, для менеджмента Шахтера зимой ключевой вопрос – новый контракт Степаненко.

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Все знают, что он – настоящий профи. Как он следит за режимом, питанием и прочим. На уровне нынешней УПЛ Тарас еще 2-3 года может спокойно отыграть, если колено не подведет", – сказал Вацко в программе "Вацко Live".

Напомним, Тарас перешел в Шахтер в июле 2010 года из запорожского Металлурга. Transfermarkt оценивает его в 3 млн евро.

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