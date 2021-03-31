"У нас сейчас "национальная трагедия" после Финляндии. Мы игру отпустили. Получается, что у нас какие-то футбольные американские горки: с Францией мы создали сенсацию, сыграли вничью, все здорово, с Финляндией тоже доминировали, контролировали мяч, игру, забили гол, – но досадная ошибка привела к результату, которого мы не ожидали. Поэтому сейчас, однозначно, все будут настроены на Казахстан очень решительно. Где-то психология должна компенсировать физическую усталость нашей команды. Думаю, это будет нелегкая игра для нас.

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Казахстан не будет играть первым номером. Я почти уверен, что казахи приехали в Киев сыграть на ничью. Для них это будет хороший результат на выезде. Поэтому ожидаем такой же игры, как и с Финляндией: соперник закрывается, мы атакуем, взламываем дисциплинированную защиту. У нас проблема с креативной игрой: мы тяжело раскрываем оборону соперника.

Посмотрим, что придумает тренерский штаб Украины. Если раньше мы играли по схеме 4-3-3, то сейчас перешли на новую схему – с тремя центральными защитниками. Конечно, там много нюансов, которые требуют тщательной работы и времени для того, чтобы все отработать до автоматизма. Это очень важно в атакующей игре.

Матч с Финляндией показал, что в атаке мы пока сырые. Однако, думаю, у нас должно хватить класса и мастерства для того, чтобы выиграть эту игру. На мой взгляд, неудача в матче с финнами должна немного встряхнуть команду, даже разозлить. Казахам рассчитывать на несерьезное отношение нашей команды к игре не стоит. Я считаю, наши футболисты обязаны извиниться перед болельщиками победным образом за неудачу в игре с Финляндией", – сказал Вацко в интервью Sports.kz.

Напомним, казахи встретятся с украинцами уже сегодня, 31 марта, в Киеве. Начало матча в 21:45.

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