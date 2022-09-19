"Даже такой опытный тренер как Луческу не знает, что делать с командой, которая 5,5 месяцев живет в автобусах и самолетах. Он не понимает, что можно исправить в условиях, когда команда только ездит с матча на матч, не имея нормального тренировочного процесса и нормального процесса восстановления, он никогда в своей карьере с таким не сталкивался.

У Динамо есть колоссальный резерв для усиления – игрок сенсации ЧМ-2002 снимает шляпу перед потенциальным дебютантом

Даже сейчас, казалось бы, международная пауза – можно что-то наиграть, подтянуть психологию, но команды нет – половина игроков разъехалась по разным сборным Украины. И Кендзера – в сборную Польши.

Я не знаю, какой тренер придет и гарантированно сможет исправить эту ситуацию. Шесть поражений в семи матчах! Братья Суркисы – опытные футбольные управленцы, и я уверен, что они сейчас анализируют разные запасные варианты. Кризис очень глубок, и нельзя исключать, что Луческу не психанет, не хлопнет дверью и не уйдет.

Если же вы спросите о кандидатах, то кандидатом № 1 может быть тот же Игорь Костюк. Это не инсайд. Просто он свой, динамовец, половина команды прошла через его руки, он знает этих футболистов, и для руководства команды это самое простое решение, чтобы встряхнуть команду. Не факт, что это эффективное решение, но простое", – сказал Вацко в программе "Вацко on air".

Напомним, Динамо сегодня переживает небывалый кризис: после 4-х туров киевляне в турнирной таблице УПЛ идут одиннадцатыми, имея в своем активе 3 балла. В группе В Лиги Европы "бело-синие" последние – после двух матчей они не набрали ни одного очка.

"Хочеться лише матюкатися": Динамо розвалюється на очах, злий геній АЕКа, боягузливий вчинок після матчу – вже 6 із 7