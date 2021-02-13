"Нападающие в Динамо – это проблема. Луческу покажет, как будет решать ее весной. У него есть Беседин, Супряга и Ванат. Кто должен играть?

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Тот, кто будет больше подходить под игру команды. Результаты матчей на сборах для Луческу ничего не значат. Для него важно предоставлять равную игровую практику всем футболистам. Беседин пока фаворит на позицию основного форварда", – сказал Вацко в программе "Вмикай підігрів".

Напомним, Динамо уже сегодня, 13-го февраля, сыграет свой первый официальный поединок в новом году. В рамках 14-го тура УПЛ подопечные Луческу встретятся с донецким Олимпиком. Начало встречи в 17:00.

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