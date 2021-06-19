"Украина не прессинговала с начала второго тайма. Сборная Македонии провела два разных тайма. Наши показали в первой сорокапятиминутке космический футбол. Македония перестроилась в перерыве. Вышли два атакующих футболиста. Они перешли на схему 4-2-3-1. Они побежали вперед большими силами, чего не делали в первом тайме.

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Македонцы нас боялись. Но при 0:2 им нечего было терять и они пошли ва-банк. Но у нас есть Бущан. Он сделал два сейва. Македония не создала ничего серьезного. Если бы Караваев сыграл спокойнее, пенальти бы не было. Но Пандев не играл в мяч. Этот эпизод можно было трактовать так, что Горан опасно атаковал нашего футболиста. Это называется накладка. Он не сыграл в мяч.

Во втором тайме у нас были очень классные моменты. Цыганков должен был забивать, пенальти мы били. Я не согласен с тем, что сборная Украины провалила второй тайм. У нас XG 3.19. У вратаря македонцев – 7 сейвов. Первый тайм – эталонный. Шевченко отлично сделал замены, выпустив на поле Сидорчука. Он добавил стабильности в центре поля. При том, что Шапаренко провел хороший матч. Нам не хватает здоровых Цыганкова и Зубкова. Ярмоленко проводит сказочный турнир", – сказал Вацко в комментарии "Футбол 1".

Напомним, после двух туров сборная Украины идет в турнирной таблице группы С второй, имея в своем активе три пункта. Австрийцы с таким же количеством очков – третьи. Решающий поединок с подопечными Франко Фоды состоится в понедельник, 21 июня. Начало встречи в 19:00.

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