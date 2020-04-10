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Вацко намекнул, кто виноват в спаде Шапаренко

11:33 93 Читати українською
Вацко намекнул, кто виноват в спаде Шапаренко
Николай Шапаренко / Фото ФК Динамо

Виктор Вацко считает, что не только Николай Шапаренко виноват в потере места в главной команде Динамо.

"Под руководством Хацкевича Шапаренко, по большому счету, и заиграл в первой команде.

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Он в ряде матчей очень хорошо выглядел. Очень. Доигрался до уровня национальной сборной. До вызова. Не просто так. А вот потом... Что случилось? Тренер сменился", – сказал комментатор в эфире программы Вацко Live.

В нынешнем сезоне УПЛ Шапаренко провел всего 8 матчей, в которых отметился голом.

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Теги
Николай Шапаренко Николай Шапаренко Динамо Киев Динамо Киев Виктор Вацко Алексей Михайличенко Алексей Михайличенко Александр Хацкевич Александр Хацкевич
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