Вацко намекнул, кто виноват в спаде Шапаренко

Виктор Вацко считает, что не только Николай Шапаренко виноват в потере места в главной команде Динамо.

"Под руководством Хацкевича Шапаренко, по большому счету, и заиграл в первой команде.

Джулай дал совет Динамо относительно должности главного тренера – неожиданный фаворит

Он в ряде матчей очень хорошо выглядел. Очень. Доигрался до уровня национальной сборной. До вызова. Не просто так. А вот потом... Что случилось? Тренер сменился", – сказал комментатор в эфире программы Вацко Live.

В нынешнем сезоне УПЛ Шапаренко провел всего 8 матчей, в которых отметился голом.

"Спадщина Лобановського зіграла злий жарт": Хацкевич, Ребров, Гармаш, Циганков і Ко – очима польського фана Динамо