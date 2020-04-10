Вацко намекнул, кто виноват в спаде Шапаренко

Испания — 07:30 242
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Руководство Барселоны разваливается – 6 директоров подали в отставку
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25-летний футболист трагически погиб, но спас жизнь 7 человек – клубы со всего мира почтили егоАнглия — 9 апр 1290
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"У 90-х зарплату гравцям виплачували кабанчиками, бензином": економічна криза, кримінальні авторитети і трансфер у ЗенітИнтервью — 9 апр 640
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Большая дилемма Барселоны – топ-форвард против бывшего лидера и роль Месси в трансферной политике в условиях кризисаИспания — 9 апр 306
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Украина сохранила место в топ-25 обновленного рейтинга ФИФАСборная Украины — 9 апр 186