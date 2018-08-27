Вацко: Мбаппе и Неймар могли бы выручить Динамо в матче с Аяксом

Известный футбольный комментатор Виктор Вацко считает, что у Динамо мало шансов пройти Аякс, однако они есть.

"Мы увидели хороший, быстрый, индивидуально сильный Аякс, мы увидели действительно ряд футболистов в бело-красных футболках, за которыми охотятся большие клубы Европы. Мы не увидели того, чего хотели увидеть от киевского Динамо.

Мы не увидели надежной игры в обороне. То, о чем говорил Хацкевич на предматчевой пресс-конференции, когда описывал стиль игры киевского Динамо – мы не увидели. Мы не увидели оборонной надежности, мы не увидели скорости в контратаках. Но мы увидели в первом тайме отрезок, когда Динамо было очень опасным после стандартных ситуаций.

Динамо – Аякс: Тен Хаг объявил футболистов, которые прилетят в Киев – Нерес в списке

Знаете, какие игроки могли бы выручить Динамо? Неймар и Мбаппе, если бы вышли, еще, может, голы забили, чтобы в Киеве легче было. Футболисты Аякса – не испуганные зайцы. Они футболисты.

Тогда как в основном против Динамо в нашем чемпионате играют испуганные зайцы, центр поля боятся перейти, чтобы киевляне их не разорвали. Если в первом тайме Аякс забил практически все, что создал, то во второй половине фортуна повернулась к ним задом, к нам передом. Просто повезло нам. Но фортуна любит смелых.

У Динамо нет другого выхода, кроме как как сыграть смело, но разумно. Как говорят, с холодной головой и горячим сердцем. Выигрывать нужно 2:0, это будет невероятно сложно, но нужно верить в нашу команду, я хочу верить в нашу команду. Я надеюсь, что НСК Олимпийский будет заполнен, и люди помогут Динамо. Здесь ситуация не безвыходная. Нельзя сказать, что это катастрофа, это тупик. Но сделать это будет очень и очень трудно.

Напомним, ответный матч плей-офф квалификации Лиги чемпионов Динамо – Аякс состоится 28 августа, начало в 22:00. Первый поединок между этими командами завершился уверенной победой нидерландцев – 3:1.

Аякс перед матчем с Динамо разгромил Эммен