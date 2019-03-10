Вацко считает, что Русин не имел шансов против Луиса и Кристенсена

Футбольный эксперт Виктор Вацко прокомментировал поражение Динамо от Челси в первом матче 1/8 финала Лиги Европы.

"Посмотрите на Давида и Луиса и Кристенсена, который не является основным футболистом и посмотрите на Русина. Какие у него шансы в силовой борьбе? Все передачи шли в нее, и он ее проигрывал.Сложно одному игроку оказывать давление на двух защитников. Для Хацкевча Жиру был бы идеальным форвардом.

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Судья должен был ставить пенальти в ворота "Челси". Динамовцы должны были требовать его у арбитра. Шапаренко был лучшим среди худших. Единственный, кто отыграл на уровне – это Бойко", – сказал Вацко в эфире программы Великий футбол.

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