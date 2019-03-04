Вацко: Хочется, чтобы Тете не стал заложником суммы трансфера

Футбольный журналист Виктор Вацко прокомментировал трансфер Тете в Шахтер.

"Поражает сумма трансфера, которую заплатил донецкий клуб за Тете. Это рекордный трансфер чемпионата Украины за последние годы. А еще это говорит о том, что Шахтер очень верит в этого игрока. Хочется пожелать, чтобы Тете не стал заложником этой суммы трансфера и проявил себя в команде.

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Стоит обратить внимание, что пять новичков Шахтера – это 19-летние футболисты, три из которых сыграли за сборную Бразилии U20 на Копа Америка. Тете и Сиприано были конкурентами за одну позицию и сыграли не лучшим образом, а вот Маркос Антонио получил хорошую прессу.

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Очень важным фактором в данном случае является Паулу Фонсека. Насколько тренер будет уделять времени новичкам вне футбольного поля и на футбольном поле", – цитирует Вацко "Футбол 1".