Вацко: Если ты запасной в Динамо, должен вытеснять из состава "жирных котов", которые не могут забить больше одного мяча

Известный украинский комментатор Виктор Вацко поделился мнением о ничьей между Динамо и Черноморцем в 6 туре УПЛ.

"Матч в Одессе показал, что у Динамо дефицит исполнителей в группе атаки. Пока не вышел Вербич, с остротой были большие проблемы. Понравился Назарий Русин, который забил мяч в стиле Эмилио Бутрагеньо. Много у нас нападающих играют на опережение?

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Конечно, хочу сказать о поле. В Испании Вальядолид оштрафуют за такое поле. Это же пляжный футбол!

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Черноморец в этой игре в футбол не играл, только отбивался. Динамо должно было пробивать два пенальти. Хорошо, не два, а один (в первом эпизоде ​​был штрафной), но счет стал бы 2:0, и все было бы по-другому.

Другое дело, что в Динамо вышли молодые ребята, получили шанс. Выйди, прояви себя, ты хочешь играть в основном составе, а в перспективе и в известном европейском клубе. Я сейчас говорю об амбициях. Ты выигрываешь 1:0 – все, игра закончилась? 2:0, 3:0 не надо?

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Я сижу на скамейке, а не получаю игровую практику и вот получаю шанс. Я должен прыгнуть выше головы! Вытеснять из состава "жирных котов", которые не могут забить больше одного мяча", – цитирует Виктора Вацко Dynamomania.