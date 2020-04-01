Вацко: Динамо – не то, которое было несколько лет назад, команду не боятся

Известный украинский журналист Виктор Вацко убежден, что киевский клуб переживает грустные времена.

"Сейчас Михайличенко будет прилетать, и уже прилетает. Команда на третьем месте. Ты приходишь в октябре и знаешь, что зимой трансферная кампания, а у тебя из нападающих только Русин, который только что вернулся, и Соль. Беседин не может играть. Но нападающего не взяли.

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Состав Динамо сейчас достаточно конкурентоспособен, но когда мы увидим нормальное Динамо и нормальную игру? Суть в чем: весной клуб играет с Ворсклой, которая на последнем месте, но Максимов сумел что-то сделать, что-то противопоставить. Затем с Колосом – пока были равные составы, ковалевцы играли смело, классно и агрессивно. Удаление сломало игру.

Мы говорим о том, что Динамо как бренд и уровень – не то Динамо, которое было еще несколько лет назад. Команду не боятся, даже та же Ворскла позволяет себе сыграть агрессивно", – рассказал журналист в эфире Вацко Live.

Напомним, на момент остановки чемпионата Украины Динамо занимало 3 место в турнирной таблице, находясь на пределами зоны Лиги чемпионов.

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