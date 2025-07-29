"Я считаю, что сейчас у Динамо вообще проблем нет. И я считаю, что нет никаких оснований абсолютно говорить о каком-то кризисе. Я не знаю, или там футбол в контрольных матчах это породил, или скромная трансферная деятельность. Но, ну, на данный момент, давайте по факту, вот какую отправную точку мы имеем? Чисто по факту мы говорим о том, что Динамо – действующий чемпион Украины, причем непобедимый. Динамо не проиграло ни одного матча в чемпионате Украины прошлого сезона.

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Динамо сейчас летом не потеряло ни одного важного ключевого игрока из чемпионского состава. Ну, Максим Дячук ушел в аренду в Польшу, но он не был основным футболистом киевского Динамо. И поэтому я не вижу никаких оснований утверждать, что Динамо стало слабее по сравнению с прошлым сезоном. Опять же, здесь надо, наверное, немножко конкретизировать. Это если о внутриукраинском уровне говорить. Еще раз повторю, Динамо – чемпион, который не проиграл ни одного матча в чемпионате прошлого сезона. И это, если говорить о качестве состава для внутриукраинского уровня.

То же самое и тренерской идеи, кстати, касается. Вам может нравиться, а может не нравиться тренерская идея, там стиль игры Александра Шовковского. Факт в том, что он дает результат. Факт в том, что на табло, это самый главный факт. А если о перспективе говорить, я считаю, что Динамо не стало и сильнее по сравнению с прошлым сезоном", – поделился Вацко в новом выпуске Вацко on Air.

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