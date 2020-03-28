Вацко: Было бы интересно посмотреть на Леднева, если он пойдет по пути Малиновского

Известный журналист Виктор Вацко отметил прогресс атакующего хавбека Зари Богдана Леднева, права на которого принадлежат киевскому Динамо.

"Леднев роскошно проявляет себя в Заре Скрипника. В Динамо он играл на позиции правого вингера. В Заре он проявляет себя как классный "десятка". Интересно, что будет с ним дальше.

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Зимой киевляне думали оставлять его в Заре или забирать. Суркис его оставил. Считаю, что это правильное решение для прогресса футболиста. Было бы интересно посмотреть на Леднева, если он пойдет по пути Малиновского", – сказал Вацко.

Напомним, в текущем розыгрыше УПЛ в активе 21-летнего хавбека 11 голов и 3 результативные передачи в 20 матчах.

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