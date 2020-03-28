toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Украина
КОРОНАВИРУС УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ДИНАМО КИЕВ ШАХТЕР

Вацко: Было бы интересно посмотреть на Леднева, если он пойдет по пути Малиновского

00:22 26 Читати українською
Вацко: Было бы интересно посмотреть на Леднева, если он пойдет по пути Малиновского
Богдан Леднев / фото из открытых источников

Известный журналист Виктор Вацко отметил прогресс атакующего хавбека Зари Богдана Леднева, права на которого принадлежат киевскому Динамо.

"Леднев роскошно проявляет себя в Заре Скрипника. В Динамо он играл на позиции правого вингера. В Заре он проявляет себя как классный "десятка". Интересно, что будет с ним дальше.

"Динамо не видит футболистов": Леоненко раскритиковал киевлян за аренды Супряги и Леднева

Зимой киевляне думали оставлять его в Заре или забирать. Суркис его оставил. Считаю, что это правильное решение для прогресса футболиста. Было бы интересно посмотреть на Леднева, если он пойдет по пути Малиновского", – сказал Вацко.

Напомним, в текущем розыгрыше УПЛ в активе 21-летнего хавбека 11 голов и 3 результативные передачи в 20 матчах.

Команда мрії Ігоря Суркіса: яким буде Динамо, якщо врахують повчальний урок від Яремчука?

blog_ava
Экс-игрок Аякса Нури вышел из комы – футболист балансировал на грани жизни и смерти более двух лет
27 марта
731
Теги
Заря Заря Виктор Вацко Богдан Леднев Богдан Леднев Динамо Киев Динамо Киев
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
16
час
:
52
мин
Авангард
19:00
Кремень
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук