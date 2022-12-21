Вацко – о герое Аргентины на ЧМ-2022: "Просто наглухо отбитый – не знаю, что он ест, что нюхает"
Журналист Виктор Вацко поделился впечатлениями от поведения Эмилиано Мартинеса, ставшего в составе сборной Аргентины чемпионом мира-2022.
"Знаете, на что я обратил внимание? На лицо Эмилиано Мартинеса. Перед ударом Чуамени показали его лицо, его глаза. Да он отбитый наглухо. Он просто на**р отбитый чудак. Этот Чуамени вышел, 100 миллионов… А показывают лицо Эмилиано. Не знаю, что он ест, что он курит, что он нюхает. Но он просто на**р отбитый.
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Парадокс состоит в том, что ему 30 лет, а он в футбол играет третий сезон. Он всегда то сидит на банке в Арсенале, то где-то его отправляют по арендам. Он третий сезон играет в какой-то там Астон Вилле. А потом, когда ему эту перчатку дали… Ну, не отморозок?
Посмотрите на Александра Шовковского. Спокойный, интеллигентный. А этот – просто наглухо отбитый. Если бы Чуамени подошел и посмотрел на него, то отдал бы ему Rolex, цепочку, ключи от машины", – заявил Вацко в эфире ВЗБІРНА.
На ЧМ-2022 Эмилиано Мартинес сыграл все 7 матчей. С 2021 года кипер Астон Виллы является основным вратарем сборной Аргентины, а на Мундиале в Катаре выиграл две серии пенальти – против Нидерландов и Франции.
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