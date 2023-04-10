"Фабрицио Романо – топовый журналист, очень авторитетный инсайдер. Но вы знаете, что даже самые авторитетные и топовые могут ошибаться, даже не зная при этом, что они ошибаются, потому что инсайды – штука очень и очень непростая.

"99%, что Ребров возглавит сборную Украины": журналист возразил переговоры с Биличем

Я с огромным уважением отношусь к Фабрицио Романо, я восхищаюсь его работой, реально подписан на него в Instagram и Твиттере. Он реально топчик в профессии. Но я думаю, что сам Фабрицио даже не догадывается, какая здесь у нас катавасия в отношении нового тренера сборной развернулась. Катавасия, которая уже вышла за пределы футбола и стала где-то абсолютно политической.

Я эту историю с Биличем лично воспринимаю как информационный вброс. Особенно, когда после информации Романо, вышла уже не от него информация, что Билич готов работать со сборной Украины бесплатно. Поймите правильно, на таком уровне – это комедия. О Биличе как тренере в контексте работы с национальной сборной Украины я готов буду серьезно говорить только после того, когда получу более веские доказательства о переговорном процессе", – сказал Вацко в программе Вацко on air.

Напомним, сейчас исполняющим обязанности главного тренера "сине-желтых" является Руслан Ротань. Сергей Ребров, которого сватают в национальную команду, до лета будет работать в Аль-Айне.

"Гравці Шахтаря це підтримали": дівчина українського футболіста розриває мережу і навертає свого хлопця з російської