У звездного вингера Челси диагностировали коронавирус

Нападающий лондонского Челси Каллум Хадсон-Одои сдал положительный тест на коронавирус.

9 марта у Каллума были обнаружены симптомы простуды, и с тех пор он не участвовал в тренировочных занятиях в качестве меры предосторожности. 12 марта его тест на COVID-19 оказался положительным.

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"Мы желаем Каллуму скорейшего выздоровления и с нетерпением ждем возможности вскоре встретить его в клубе", – говорится в официальном заявлении пресс-службы Челси.

Отмечается, что футболист чувствует себя хорошо и надеется вернуться к тренировкам как можно быстрее. Персонал Челси, который контактировал с игроком, теперь будет изолирован. Ожидается, что те, кто не имел тесного контакта с Каллумом, вернутся к работе в ближайшие дни. Часть учебного центра будет закрыта для доступа.

В текущем сезоне Хадсон-Одои принял участие в 27 матчах за Челси во всех турнирах, в которых отметился 4 забитыми мячами и 6 результативными передачами.

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