Защитник Динамо Алан Аусси, который на правах аренды выступает за белорусский клуб Торпедо БелАЗ, не исключает смену гражданства в будущем.

"Если честно, принять гражданство Сирии предлагали уже несколько раз. Еще до нового года первое приглашение поступило. Контактируют со мной, моей семьей, можно сказать, настаивают. Очень хотят, чтобы я согласился.

Защитник Динамо получил предложение сменить гражданство – он был капитаном юношеской сборной Украины

Несмотря на то, что это родина моего отца, корни мои оттуда, я выступал за нашу молодежную сборную, за юношеские команды, капитаном был, награды выигрывал. Всегда под украинским флагом выступал. Это было моей целью, задачей и приоритетом – выступать за сборную Украиныы.

В любом случае, мне приятно, что есть интерес, есть предложение. Но сейчас ничего конкретного сказать не могу. В жизни всякое бывает. Все может развернуться неожиданно как для меня, так и для других", – сказал Аусси в комментарии Tribuna.

Напомним, Алан родился в Украине, его отец – сириец, а мать – украинка. Защитник воспитывался в академии Шахтера, откуда перебрался в Динамо в 2018 году. К слову, Аусси был капитаном сборной Украины U-17, а также вызывался в сборную U-19, за которую сыграл 2 матча.

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