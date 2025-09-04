Каталонский клуб продолжает поддерживать Виктора Цыганкова и Владислава Ваната даже во время международной паузы.

После подписания Владислава Ваната Жирона увеличила число своих представителей в сборной Украины.

Ванат сравнил себя с Суаресом и Диего Костой: "Все думают, что я какой-то псих"

"Наши украинские ребята", – написала пресс-служба каталонского клуба в соцсети X.

Так в Жироне прокомментировали фото Виктора Цыганкова и Владислава Ваната с тренировок нашей национальной команды.

Добавим, что Владислав Ванат занимается в общей группе, тогда как Виктор Цыганков приехал в сборную с небольшим повреждением и пока что тренируется индивидуально.

Стартовый матч сборной Украины в отборе к ЧМ-2026 против Франции состоится уже 5 сентября.

Our Ukrainian boys pic.twitter.com/lETKLECd85 — Girona FC (@GironaFC_Engl) September 3, 2025

