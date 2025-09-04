В Жироне тремя словами прокомментировали фото Ваната и Цыганкова в сборной Украины
Каталонский клуб продолжает поддерживать Виктора Цыганкова и Владислава Ваната даже во время международной паузы.
После подписания Владислава Ваната Жирона увеличила число своих представителей в сборной Украины.
"Наши украинские ребята", – написала пресс-служба каталонского клуба в соцсети X.
Так в Жироне прокомментировали фото Виктора Цыганкова и Владислава Ваната с тренировок нашей национальной команды.
Добавим, что Владислав Ванат занимается в общей группе, тогда как Виктор Цыганков приехал в сборную с небольшим повреждением и пока что тренируется индивидуально.
Стартовый матч сборной Украины в отборе к ЧМ-2026 против Франции состоится уже 5 сентября.
