Бывший защитник "горняков" Разван Рац в который раз подтвердил, что Украина ему небезразлична.

Рац принял участие в очередной акции поддержки Украины, прошедшей в Румынии. Бывший защитник Шахтера выложил в своем Instagram видео, имеющее все шансы стать хитом.

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Румын стоит в одной из палаток на ярмарке и продает наклейки и открытки, посвященные Украине. При этом 41-летний Разван одет в вышиванку и знаменитую розовую панаму, которую носит Олег Псюк – солист группы Kalush Orchestra. Атмосферу дополняет хит Stafania – победитель Евровидения-2022.

"Вместе мы сильны", – подписал видео Разван.

Рац защищал цвета Шахтера с 2003-го по 2013 год. В составе "оранжево-черных" выиграл Кубок УЕФА 2008/09 и стал 7-кратным чемпионом Украины.

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