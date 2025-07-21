В Ворскле отреагировали на заявление Желько Любеновича, который в интервью объяснил свой уход из клуба угрозами со стороны агентов.

"Тема Любеновича для ФК Ворскла – уже перевернутая страница. Ситуация, возникшая, – личное дело коуча.

Бабич объяснил, почему согласился возглавить Ворсклу после скандала с уходом Любеновича

Мы пошли этому навстречу и закрыли эту тему", – отметила пресс-служба Ворсклы в ответ на запрос Tribuna.

Напомним, Желько Любенович покинул Ворсклу, проработав в клубе всего 17 дней. Тренер заявил, что причиной ухода стали угрозы со стороны агентов, которые навязывали ему подписать некоторых игроков. Полтавчан уже возглавил Александр Бабич.

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